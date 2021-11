Migranti: riprese le operazioni di sbarco della Sea Watch 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di sbarco della Sea Watch 4, la nave di ricerca e soccorso in mare dell’organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, “sono riprese nella tarda mattinata di oggi e vanno avanti con preoccupante lentezza”. Lo riferisce la stessa Ong sul proprio account Twitter. “Ancora circa 250 persone aspettano di sbarcare sotto la pioggia e dopo molti giorni di sofferenza. Devono sbarcare tutti oggi”, aggiunge l’organizzazione no-profit tedesca. La Sea Watch 4 è entrata in porto ad Augusta, in Sicilia, intorno alle 15 del 26 novembre con a bordo 461 naufraghi, tra cui 178 minori, di cui 149 non accompagnati. (Res)