Lazio: Zingaretti, al via nuova edizione "scuola di squadra", attrezzature sportive per istituti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- E' on line sul sito della Regione Lazio la nuova edizione del bando "Scuola di squadra", l'iniziativa promossa dalla Giunta regionale che permetterà agli istituti comprensivi pubblici del Lazio di rinnovare le proprie attrezzature sportive. L'avviso è rivolto a più di 450 scuole della Capitale e delle province e mette a disposizione complessivamente 1 milione di euro, 500mila per il 2021 e ulteriori 500mila per il 2022. Ad annunciare la notizia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che spiega: "Stiamo lottando con tutte le nostre forze per tornare ad una normalità che la pandemia per troppo tempo ci ha negato, anche i nostri ragazzi stanno facendo lo stesso ed è fondamentale che a scuola trovino attrezzature e spazi adeguati anche per praticare ogni attività sportiva che l'istituto che frequentano mette loro a disposizione. Continua dunque, accanto al bando 'Sport senza barriere' da 6 milioni di euro per il miglioramento delle palestre scolastiche, il nostro impegno nello sport, perché - aggiunge il governatore - ricopre una parte fondamentale nella formazione fisica e mentale degli alunni e ha una influenza estremamente positiva sulla loro crescita, migliorandone la motivazione e la concentrazione anche nello studio". (segue) (Com)