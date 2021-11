Lazio: Zingaretti, al via nuova edizione "scuola di squadra", attrezzature sportive per istituti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua precedente edizione il progetto "Scuola di Squadra" ha permesso ad oltre 230 scuole secondarie ( alunni dai 14 ai 18 anni ) di secondo grado di dotarsi di 30.000 tra attrezzature di ogni genere e kit sportivi. Tantissime le discipline sportive alle quali il bando è diretto: arrampicata, atletica, calcio, arti marziali, baseball, ginnastica, pallavolo, tennis e tutti gli articoli comuni ad altre discipline. Il bando scade alle ore 12 del 16 dicembre 2021. "Lo sport è un settore, che grazie alle progressive riaperture e all'imponente campagna di vaccinazione messa in campo nel Lazio è in via di ripresa - continua il governatore Zingaretti -. Come Regione abbiamo, prima con i ristori e poi con ulteriori investimenti ad hoc per la ripartenza, cercato di contribuire alla sua ripresa, sostenendo chi con passione e professionalità offre la possibilità a tantissimi persone di ogni età di praticare attività sportiva indoor e outdoor. Il comparto contribuisce anche a produrre nuove economie, grazie all'indotto generato dai tanti eventi, anche di livello internazionale, che ogni anno ospitiamo sul nostro territorio, ed occupazione spesso a favore dei più giovani che tanto faticano a trovare un lavoro", conclude Zingaretti. (segue) (Com)