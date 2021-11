Lazio: Zingaretti, al via nuova edizione "scuola di squadra", attrezzature sportive per istituti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa fa parte delle 4 misure dedicate allo sport messe in campo dalla Regione Lazio in favore della ripartenza dopo l'emergenza Covid, un progetto promosso e fortemente voluto dalla giunta regionale dal titolo 'Lazio Terra di sport'. Un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro destinati a tre grandi beneficiari: le Associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, che rischiavano seriamente di chiudere per colpa della crisi economica generata dal Covid; le scuole (nello specifico gli istituti comprensivi da 6 a 14 anni) e le famiglie che, purtroppo sempre a causa della crisi pandemica, sono state costrette a ridurre e in alcuni casi a tagliare i consumi, e tra queste spese rientrano anche quelle concernenti la pratica sportiva dei figli. (Com)