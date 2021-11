Legge bilancio: Bonomi (Confindustria), qualcuno vuol dare una risposta a due milioni di incapienti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una serie di categorie che nelle crisi in generale, ed in questa in particolare, soffrono tantissimo: i giovani, le donne, i lavoratori a tempo determinato. Abbiamo chiesto un intervento sul cuneo fiscale, parte contributiva, perché vogliamo mettere più soldi in tasca agli italiani, ma con uno strumento universale. Così come concepito oggi l’intervento sull’Irpef, il maggior beneficio arriva nelle fasce tra i 40 ed i 45 mila euro di reddito. Noi abbiamo due milioni di incapienti in Italia, a queste persone qualcuno vuol dare una risposta?". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i cronisti a margine della "Festa dell'ottimismo 2021", organizzata da "Il Foglio", a Firenze. "E’ il momento di sedersi tutti intorno ad un tavolo e lavorare insieme. Lavoriamo per il futuro dell'Italia perché è una battaglia di medio-lungo periodo", ha aggiunto Bonomi. (Rin)