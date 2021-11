Libia: in corso a Sebha udienza su appello Gheddafi contro esclusione elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso presso la Corte di appello di Sebha, nel sud della Libia, l'udienza per esaminare il ricorso presentato dagli avvocati di Saif al Islam Gheddafi contro l’esclusione dalle elezioni presidenziali. E’ quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche. Non è tutto. Mercoledì 24 novembre, l’Alta commissione elettorale della Libia ha respinto la candidatura del figlio di Muammar Gheddafi sulla base dell’articolo 10 della legge elettorale presidenziale, secondo cui i candidati “non dovrebbe essere condannati con sentenza definitiva per un crimine o un reato contro l’onore o la fiducia”. Saif al Islam era stato condannato a morte “in absentia” dal tribunale di Tripoli nel 2015, ma la sentenza era stata annullata pochi mesi dopo da un’amnistia generale emanata dal Parlamento di Tobruk. Ad oggi è ancora ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra. Giovedì 25 novembre, l’avvocato di Gheddafi ha tentato di presentare ricorso presso la Corte di appello di Sebha, capoluogo della regione del Fezzan controllato dalle milizie di Haftar. Ma la brigata Tariq Bin Ziyad, gruppo armato dove serve il figlio del generale Khalifa Haftar, Saddam, ha cinto d’assedio il tribunale, cacciando i magistrati e impedendo all’avvocato Khaled Al Zaydi di presentare il ricorso.(Lit)