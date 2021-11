Legge Bilancio: Bonomi (Confindustria), interventi economico-sanitari non devono essere finalizzati a consenso elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto ai partiti di comprendere che siamo in un periodo in cui le sfide sono di lungo periodo. Sia gli interventi di natura economica che quelli di natura sanitaria devono essere di medio-lungo periodo e non finalizzati al consenso elettorale di breve periodo. Questa è la vera sfida del Paese”. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i cronisti a margine della “Festa dell'ottimismo 2021”, organizzata da “Il Foglio”, a Firenze. (Rin)