Reddito cittadinanza: Bonomi, è disincentivo a trovare lavoro nel Sud

- Sul reddito di cittadinanza Confindustria è sempre stata favorevole per la parte relativa al contrasto alla povertà, ma così come oggi è strutturato non svolge al meglio la sua funzione perché non intercetta gli incapienti del nord ed è diventato un disincentivo a trovare lavoro nel Mezzogiorno, pertanto va riformulato nella maniera corretta. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla ”Festa dell’ottimismo 2021″, organizzata a Firenze dal quotidiano “Il Foglio”. "Sulla parte delle politiche attive del lavoro siamo sempre stati fortemente contrari, dal momento che lo strumento dei navigator non funziona e non funzionerà mai. Ogni tanto è giusto che la politica faccia le sue scelte ma in maniera informata", ha detto Bonomi, ribadendo la propria contrarietà allo stanziamento di 4 miliardi di euro per i centri pubblici per l'impiego per assumere navigator. "È questa la risposta all'occupabilità dei giovani?", ha aggiunto. (Rin)