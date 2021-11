Libia: vicepresidente Kuni, diffusione di armi un onere per lo Stato e per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema della diffusione delle armi al di fuori della legge in Libia costituisce un grande onere per lo Stato libico e per i Paesi della regione in generale, ma va tenuto conto delle circostanze eccezionali che ha vissuto la nazione nordafricana dal 2011 ad oggi. E' quanto ha affermato dal vicepresidente Moussa al Kuni, esponente della regione meridionale libica del Fezzan, durante un seminario sul monopolio di Stato sulle armi e sul loro uso conforme alla legge, organizzato oggi dal Centro operativo congiunto nella Grande Tripoli, l’area metropolitana della capitale. Al Kuni ha affermato che la presenza di armi al di fuori dello stato di diritto ha causato gravi danni alla Libia, al vicinato libico e al mondo intero, sottolineando la necessità di lavorare per trovare una soluzione per sequestrare le armi in tutto il territorio libico e restituirle allo Stato, per poi utilizzarle secondo i termini prescritti dalla legge. (Lit)