Ue: von der Leyen, Lukashenko ha fallito nel rompere la solidarietà europea

- Aleksandr Lukashenko ha fallito nel suo tentativo di rompere l’unità e la solidarietà dell’Unione europea. E’ quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in Lituania assieme al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Nondimeno, ha detto von der Leyen, “dovremmo imparare la lezione”, ovvero che “i nostri oppositori non si fermeranno davanti a nulla per destabilizzarci”. Per rispondere alla sfida posta dalla Bielorussia, come ad altre, “è importante che l’Ue e la Nato lavorino mano nella mano”. “Lavoriamo assieme da molto tempo. Testiamo e coordiniamo le risposte alle crisi durante esercitazioni periodiche. Stiamo aumentando la nostra cooperazione sulla resilienza, sulla consapevolezza situazionale e sulla lotta alla disinformazione”, ha continuato la presidente della Commissione Ue. A Vilnius, von der Leyen e Stoltenberg hanno incontrato il presidente lituano, Gitanas Nauseda. “La Lituania ha risposto agli attacchi in modo fermo e umano. L’Ue sta dalla vostra parte e vi sostiene nella gestione delle frontiere”, ha detto von der Leyen. Vilnius “beneficia di 37 milioni di euro per l’assistenza emergenziale. “Triplicheremo i fondi per la gestione delle frontiere per Lituania, Lettonia e Polonia a 200 milioni di euro nel 2021 e 2022”, si conclude il messaggio su Twitter della presidente. (Beb)