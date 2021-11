Roma: assessore Patrimonio, un'emozione la prima delibera, piccolo contributo a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi, venerdì mattina ha portato in Giunta ed è stata approvata "la mia prima delibera da assessore, a firma congiunta con l'assessore Maurizio Veloccia. E' stata una grande emozione, sebbene fosse un atto in sostanza ereditato dalle Giunte precedenti al termine di un iter amministrativo lunghissimo - dichiara in una nota Zevi -. Insieme al sindaco Roberto Gualtieri e a tutte le colleghe e i colleghi abbiamo deliberato di cedere una porzione del Borghetto Flaminio a Sapienza Università di Roma, l'ateneo dove peraltro mi sono formato. Grazie a una variante urbanistica vi nascerà un piccolo campus per la Facoltà di Architettura che già gravita in quella zona. Una grande emozione, perché a quella parte di città sono da sempre molto legato, per averci trascorso anni della mia vita. Ma anche perché - in queste ore così difficili per la pandemia - è stato bello poter dare un piccolo contributo alla Roma che vogliamo costruire: una capitale per i giovani, per la conoscenza, per la cultura. Una città che non lascia nessuno indietro, ma che non ha paura di innovare, attrarre talenti e guardare avanti", conclude Zevi. (Com)