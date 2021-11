© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che, a causa delle cattive condizioni metereologiche e della formazione di ghiaccio, viene chiuso il tratto lungo la strada statale 42dir/a "Passo del Mortirolo" in prosecuzione del tratto del Passo già chiuso per consueta chiusura invernale. (Com)