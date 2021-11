Milano: Fratelli d'Italia presenta la lista per le elezioni del consiglio della Città Metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è conclusa con successo la raccolta delle firme necessarie per presentare la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni del Consiglio di Città Metropolitana". Lo annuncia Sandro Sisler, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia: un risultato ottenuto grazie all'adesione alla nostra proposta di eletti nelle liste civiche che sommati ai nostri consiglieri e sindaci ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo previsto. "È la prima volta che Fratelli d'Italia si presenta alle elezioni per la città metropolitana, questo rende plasticamente evidente come il nostro progetto politico e la nostra presidente Giorgia Meloni incontrino sempre più il gradimento di eletti ed elettori, proseguiamo quindi con il nostro progetto di crescita e radicamento. Saremo protagonisti anche nel consiglio metropolitano", Conclude Sisler.(Com)