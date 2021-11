Quirinale: Marsilio, nome centrodestra è Berlusconi, da mio partito unica condizione posta è di avere un piano B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il centrodestra ha una candidatura unica sul Quirinale. Il nome è quello di Silvio Berlusconi. L'unica condizione che ha posto il mio partito è di avere un piano B. Spero che questa sia l'ultima volta che ne parliamo, spero che anche l'Italia diventi un Paese maturo, dove il presidente della Repubblica lo scelgono i cittadini, come in Francia". Lo ha sottolineato il presidente della regione Abruzzo ed esponente di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio, in occasione della "Festa dell'ottimismo 2021", organizzata da "Il Foglio", a Firenze. (Rin)