Malesia: l’opposizione si spacca sulla leadership di Anwar Ibrahim dopo le elezioni a Malacca (2)

- “Durante le elezioni del 2018 la gente si concentrava sulla necessità di avere un ombrello comune e un candidato unico per ispirare fiducia negli elettori. Dopo quelle elezioni e dopo tre cambi di governo, quel modello è cambiato”, ha dichiarato Loke in un’intervista all’emittente “Astro Aec” trasmessa in onda ieri sera. Parole che hanno alimentato il dibattito sui social media, con molti utenti che da tempo sostengono la necessità di fare spazio a una generazione più giovane rispetto a quella del 74enne Anwar. Tuttavia nelle ultime ore diversi altri leader del Pakatan Harapan hanno insistito sul fatto che Anwar resta il leader dell’opposizione più popolare. “L’opinione di Loke non rappresenta quella dell’intero blocco”, ha dichiarato oggi il portavoce del partito Keadilan Rakyat (Pkr) Fahmi Fadzil, secondo cui una decisione in merito va presa dal consiglio presidenziale della coalizione e non da un singolo individuo. (segue) (Fim)