Malesia: l’opposizione si spacca sulla leadership di Anwar Ibrahim dopo le elezioni a Malacca (3)

- Il Pakatan Harapan è composto dal Dap (42 seggi in parlamento), dal Pkr (35 seggi) e dal partito Amanah Negara (11 seggi), i cui leader fanno parte del consiglio presidenziale. Lo stesso Anwar mercoledì 24 novembre si è detto consapevole degli appelli per le sue dimissioni, che ha tuttavia descritto come “opinioni”. Alle elezioni nello Stato di Malacca, tenute lo scorso 20 novembre, la coalizione al potere Barisan Nasional (Bn), guidata dall’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), ha conquistato 21 seggi su 28 all’interno del parlamento statale, mentre il Pakatan Harapan ha ottenuto solo cinque seggi, una disfatta rispetto ai 15 seggi vinti alle elezioni generali del 2018. Secondo molti osservatori locali, sulla sconfitta ha pesato in particolare il mancato appoggio di Anwar a una popolare deputata locale del Pkr, Ginie Lim, considerata non sufficientemente leale nei suoi confronti. (Fim)