Regno Unito: Londra vuole propri colloqui su crisi migratoria dopo scontro con la Francia

- Il governo del Regno Unito ha annunciato piani per promuovere propri colloqui sulla crisi migratoria nella Manica dopo lo scontro con la Francia. “Avrò urgenti colloqui con i miei omologhi europei questa settimana per impedire altre tragedie nella Manica”, ha scritto la ministra dell’Interno, Priti Patel. “Ulteriore cooperazione internazionale e la rapida approvazione della nostra legge sulle frontiere fermeranno i trafficanti di esseri umani e salveranno vite”, ha scritto in un messaggio su Twitter la ministra. (segue) (Rel)