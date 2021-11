Vaccino: assessore Lazio, ieri per la prima volta raddoppiate prime dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio ieri raddoppiate le prime dosi di vaccino anti Covid: è la prima volta. "Nella sola giornata di ieri, abbiamo avuto oltre 4 mila somministrazioni di vaccino a chi finora non aveva fatto nemmeno una dose, è una spinta importante per la campagna di vaccinazione che nella regione ha superato i 9,3 milioni di somministrazioni e le dosi di richiamo sono oltre 630 mila, pari al 13 per cento della platea". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Bisogna mantenere la calma nessun allarmismo, vaccinarsi, mantenere il distanziamento e, li dove ci sono assembramenti, utilizzare la mascherina anche all'aperto - ribadisce l'assessore -. Il dato odierno dei casi positivi che si attesta a 1.255 è stabile rispetto alla scorsa settimana e questo è importante, poiché sembra indicare un inizio di rallentamento della curva, con un tasso di ospedalizzazione sette volte inferiore rispetto a quello di un anno fa grazie alla copertura dei vaccini".(Com)