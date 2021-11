Vaticano: Papa Francesco, non siate cristiani addormentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Angelus di questa mattina a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha messo in guardia i fedeli dall'essere "cristiani addormentati". Per questo, ha spiegato Bergoglio, è necessario essere vigilanti: "State attenti, non distraetevi, cioè restate svegli! Vigilare significa questo: non permettere che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità". Poi il Pontefice ha esortato i cristiani a non farsi prendere dal torpore spirituale: "Fate attenzione perché si può essere cristiani addormentati, senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare, senza entusiasmo per la missione, senza passione per il Vangelo. E questo porta a sonnecchiare, a tirare avanti le cose per inerzia, a cadere nell'apatia, indifferenti a tutto tranne che a quello che ci fa comodo. Abbiamo bisogno di vigilare per non trascinare le giornate nell'abitudine, per non farci appesantire dagli affanni della vita", ha detto Bergoglio. Infine, parla dell'accidia, "che è un grande nemico della vita spirituale. L'accidia è quella pigrizia che fa precipitare nella tristezza, che toglie il gusto di vivere e la voglia di fare. È uno spirito cattivo che inchioda l'anima nel torpore, rubandole la gioia", ha aggiunto. (Civ)