Milano: aggrediscono due fratelli in piazzale Loreto e li rapinano, carabinieri arrestano quattro persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Questa mattina, alle 5:40 circa, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per rapina aggravata in concorso e lesioni personali un 21enne, un 32enne, un 27enne e un 25enne, tutti egiziani. I militari sono intervenuti in piazzale Loreto, dove era stata segnalata una violenta lite. Sul posto i carabinieri hanno identificato le vittime, due fratelli siriani classe 1997 e 1998, i quali hanno riferito che poco prima, mentre si trovavano all'interno di un bar di piazzale Loreto, erano stati aggrediti senza apparente motivo dai quattro egiziani e che al termine dell'aggressione il 21enne si era impossessato del loro portafogli, dandosi alla fuga. I rapinatori, che si erano appena allontanati dal bar, sono stati raggiunti dai militari in viale Monza e quindi sottoposti a perquisizione e il 21enne egiziano è stato trovato in possesso del portafogli appena trafugato. Il minore dei due fratelli siriani è stato visitato sul posto da personale 118 ed è stato poi trasportato, in codice verde, presso il pronto soccorso della clinica "Città Studi", dove gli sono state riscontrate contusioni multiple al volto e trattenuto in osservazione. Gli arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di San Vittore. (Rem)