Vaticano: Papa, la preghiera è il segreto per essere vigilanti

- La necessità di pregare sempre è al centro dell'Angelus di Papa Francesco, pronunciato questa mattina davanti a fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. "Quando sentiamo che l'entusiasmo si raffredda, la preghiera lo riaccende, perché ci riporta a Dio, al centro delle cose - ha commentato Bergoglio -. Risveglia l'anima dal sonno e la focalizza su quello che conta, sul fine dell'esistenza. Anche nelle giornate più piene, non tralasciamo la preghiera". Essa è "il segreto per essere vigilanti" ed è importante soprattutto in tempo di Avvento. Oggi, in particolare, si celebra la prima giornata di questo tempo liturgico. Il Vangelo "ci parla della venuta del Signore alla fine dei tempi - ha proseguito il Papa -. Gesù annuncia eventi desolanti e tribolazioni, ma proprio a questo punto ci invita a non avere paura. Perché? Perché andrà tutto bene? No, ma perché Egli verrà". È questa la parola che ci incoraggia a "risollevarci e alzare il capo perché proprio nei momenti in cui tutto sembra finito il Signore viene a salvarci, ha detto Francesco, che invita ad attendere Gesù "con gioia anche nel cuore delle tribolazioni, nelle crisi della vita e nei drammi della storia". Allora, ecco che torna prepotente il bisogno di pregare senza stancarsi. "Può esserci di aiuto la preghiera del cuore - ha concluso il Pontefice - ripetere spesso brevi invocazioni. In Avvento, abituarci a dire, ad esempio: Vieni, Signore Gesù". (Civ)