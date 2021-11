Droga: Gasparri (FI), a Genova scelte discriminatorie contro volontariato in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, "l’organizzazione sbilanciata e tendenziosa della Conferenza sulla droga dimostra i veri intenti della Dadone: spingere sulla strada della legalizzazione delle droghe. Una strada che non trova sostegno nel governo Draghi e che è stata contestata a Genova con chiarezza dal ministro Gelmini e dal presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga. La Dadone - continua il parlamentare in una nota - non ha approntato nessun programma concreto per sostenere il volontariato che si trova da solo in prima linea a combattere le dipendenze. Soltanto un vano bla bla e l’esclusione di tante realtà dai tavoli di confronto di Genova. Hanno chiamato alcuni alla discussione preliminare ma il proscenio è stato riservato soltanto a chi era gradito". L'esponente di FI prosegue: "La Dadone ha ignorato la lettera della Fict, di San Patrignano, della Comunità Incontro e di tante altre realtà alle quali è stato impedito di parlare alla conferenza di Genova. Una scelta grave e discriminatoria che contesteremo anche in Parlamento. E anche queste realtà escluse nei lavori finali dovrebbero far sentire la loro voce. Perché si tratta di coloro che accolgono i tossicodipendenti, mentre la scena è stata lasciata ad alcuni noti declamatori che non accolgono una sola persona che cada nel gorgo della della droga". (segue) (Com)