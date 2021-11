Droga: Gasparri (FI), a Genova scelte discriminatorie contro volontariato in prima linea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gasparri aggiunge: "È tempo di dire la verità. Sulle tossicodipendenze c'è chi recita dai palchi e chi agisce nella quotidianità, aiutando chi soffre e vuole un sostegno, non una dose di droga. Forza Italia si è schierata con chiarezza contro ogni ipotesi di legalizzazione delle droghe e vuole smantellare le bugie sostenute anche da magistrati sulla soglia della pensione. La cannabis rappresenta il 5 per cento dei ricavi delle organizzazioni criminali, che ottengono il 95 per cento dei proventi da eroina, cocaina e droghe chimiche. Tra l’altro di quel 5 per cento di ricavi la gran parte vengono da minorenni che non potrebbero avere accesso al mercato legale. Quindi la balla che la legalizzazione della cannabis metterebbe in difficoltà la criminalità è appunto una bugia. Come hanno detto magistrati come Gratteri. Combatteremo la droga e le menzogne - conclude il deputato - e chiediamo aiuto alle vere realtà del volontariato alle quali la Dadone ha impedito di parlare, dimostrandosi faziosa e inadeguata". (Com)