Covid: Sileri, valuteremo nelle prossime ore eventuali nuove restrizioni a livello europeo

- Il governo valuterà nelle prossime 24-48 ore sull'eventualità di una strategia di contenimento a livello europeo dopo la scoperta della variante Omicron del coronavirus. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista al quotidiano "La Stampa". "Valuteremo nelle prossime 24-48 ore una strategia di contenimento a livello europeo. Fino a quando la presenza dell'Omicron era confinata a quelle regioni africane, la scelta giusta era bloccare i voli da quei Paesi. Ora invece servono decisioni comunitarie per nuove restrizioni", ha affermato Sileri, ventilando l'ipotesi che si possa reintrodurre l'obbligo di doppio tampone all'ingresso e di quarantena, "ma solo per chi viene da Paesi in cui si registrano focolai, non casi singoli". Sileri ha quindi aggiunto che occorrerà capire se i tamponi antigenici siano in grado di riconoscere la variante Omicron. (Rin)