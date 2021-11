Svizzera: referendum, verso il sì ai certificati Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urne per le votazioni federali, cantonali e comunali si sono chiuse in tutta la Svizzera alle 12 e le prime tendenze indicano che si va verso l’approvazione delle modifiche apportate alla legge Covid-19. Lo ha reso noto l’emittente “Rsi”. Sono già noti i risultati di 615 dei 2158 comuni e al momento i sì rappresentano il 60.8 per cento e i no il 39.2 per cento. Gli elettori svizzeri hanno votato oggi in un referendum sulla cosiddetta legge Covid. Approvata dal Parlamento ad ampia maggioranza, la legge è già stata oggetto di un voto popolare lo scorso giugno. Questa volta l’oggetto del contendere è il certificato Covid, la cui base legale è stata varata proprio dalla revisione della legge Covid lo scorso marzo. I certificati consentirebbero solamente a vaccinati, guariti e titolari di un tampone di esito negativo di partecipare a eventi pubblici e simili. (Geb)