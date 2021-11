Migranti: Papa Francesco, provo dolore per i morti nella Manica e in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'Angelus, Papa Francesco ha espresso il proprio dolore per le condizioni in cui si trovano i migranti, che sono esposti a "pericoli gravissimi" e perdono la vita alle nostre frontiere. "Sento dolore per le condizioni in cui si trovano", ha detto Bergoglio, il cui pensiero è andato ai "morti nella Manica e in Bielorussia, ai migranti che annegano in Mediterraneo, quanti sono rimpatriati nel Nord dell'Africa, sono catturati dai trafficanti che vendono le donne e torturano gli uomini. A tutti quelli che questa settimana hanno tentato di attraversare il Mediterraneo cercando la vita e hanno trovato un tomba. A loro – ha aggiunto il Pontefice – assicuro la mia preghiera e il mio cuore. Ringrazio tutte le istituzioni impegnate ad alleviare le loro sofferenze". Infine, il Papa ha lanciato un "appello accorato alle autorità civili e militari affinché il dialogo prevalga sulle strumentalizzazioni e orienti gli sforzi verso soluzioni che rispettino volontà e dignità di queste persone". (Civ)