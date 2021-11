Covid: Gentiloni, non siamo in una situazione senza speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta europea alla pandemia di coronavirus è stata molto importante e non era affatto scontata. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto alla Festa dell’ottimismo 2021 del quotidiano “Il Foglio” a Firenze. L’Unione europea non ha particolari poteri in campo sanitario e la materia è regolata dagli Stati. Eppure, ha sottolineato Gentiloni, si sono fatte “cose straordinarie”, dal “common procurement” dei vaccini all’esportazione di “un miliardo e ottanta milioni di dosi” a 59 Paesi nel mondo. All’inizio “c’erano Paesi che lamentavano ritardi” e qualche Paese come il Regno Unito “sfotteva”. La realtà dei fatti è che l’approvvigionamento condiviso ha “evitato tensioni tra Paesi vicini” e “un festival del mercato nero”. Un altro grande risultato è il certificato verde, di cui ne sono stati scaricati finora “600 milioni”. “Se voi immaginate come ci si sposta oggi nelle Americhe, vi rendete conto di quanto sia straordinario” e “sta costituendo una base di dati formidabile sulla quale lavorare per l’identità digitale europea”, ha detto Gentiloni. (segue) (Res)