Covid: Gentiloni, non siamo in una situazione senza speranza (2)

- A proposito della variante Omicron del coronavirus, parlare delle conseguenze è “prematuro per chiunque”. “La reazione della Commissione è stata di invitare rapidamente a prendere misure precauzionali” e “Von der Leyen ha invitato giovedì mattina a prendere misure sugli arrivi”. Le caratteristiche dei vaccini a rna messaggero renderebbero possibile “un adattamento rapido”, ha dichiarato il commissario, mettendo in guardia contro “eccessi di allarmismo” come la caduta delle Borse di venerdì”. “Chi dice che siamo di nuovo in una situazione senza speranza dice un a cosa non esatta” che rischia “di essere pericolosa”. (Res)