Milano: Natale da record, 14 sponsor illuminano 200 vie della città con 30 chilometri di luci (2)

20 luglio 2021

- Sono 14 gli sponsor che hanno partecipato al bando per illuminare le vie del centro e dei quartieri, riconfermando e premiando l'attrattiva di Milano. Anche questo è un risultato mai raggiunto in precedenza, nemmeno nell'anno successivo a Expo 2015: 2021 (14 sponsor), 2020 (4 sponsor), 2019 (8 sponsor), 2018 (11 sponsor), 2017 (8 sponsor), 2016 (10 sponsor) e 2015 (7 sponsor). Questi gli sponsor e le località del centro illuminate: Dior (corso Vittorio Emanuele, da piazza San Babila a piazza Duomo); Netflix (corso Como da piazza Gae Aulenti a largo La Foppa, corso Garibaldi); Nivea (viale Monza, da Piazzale Loreto a Sesto Marelli); Unieuro (via Marghera); Ralph Lauren (via della Spiga), Galbanetto (corso Garibaldi, da largo La Foppa a via Anfiteatro), Discovery Italia (via Panfilo Castaldi e via Lecco); Nexi (via Piero della Francesca, via Poliziano, via Procaccini e via Canonica); Veralab (via Guido d'Arezzo), Giochi Preziosi (via Orefici), Montenapoleone District (via Montenapoleone, via Verri, via Sant'Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso, via Bagutta, via San Pietro all'Orto, piazza Croce Rossa); Banca Mediolanum (via Dante, via Tommaso Grossi); Nhood Service (corso Buenos Aires, Caselli di Porta Venezia, corso di Porta Venezia), Urban Up Unipol (corso di Porta Romana e via Confalonieri). All'elenco si aggiunge Hines - che non ha partecipato al bando - ma che sosterrà, con le stesse modalità, l'illuminazione di via del Gesù in centro e una località (nel suo caso una scuola) in periferia. La sponsorizzazione complessiva è pari a circa 1,4 milioni di euro. Nei quartieri saranno illuminate: via Saponaro, via Baroni, via Arici, via De la Salle, via Ornato, via Rotta, via Hermada e via Scrivia, via Don Bosco, via Rapisardi, via Fontanelli, via Griffini, via Guintellino, via Grazioli, via Traversi, via De Roberto, via Ripamonti, via Gallura, via Carli, via Padova, via Ceriani, via Fulton, via Acerbi e numerose via ad Affori, via Tartini, via Michelino da Besozzo, , via M. da Panicale, via Brusuglio e un tratto di via Forze Amate; piazza San Luigi, piazza Selinunte, piazza Prealpi, piazza Dergano e piazza Bruzzano. Oltre a vie piazze le sponsorizzazioni consentiranno l'illuminazione di alcuni mercati coperti: Prealpi, Chiarelli, Montegani, Lorenteggio e Ponte Lambro. Grazie invece a progetti a carico di consorzi di commercianti saranno accese le luminarie anche nei mercati coperti Wagner e Morsenchio. (Com)