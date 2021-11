Recovery: Gentiloni, ci sono i margini per politiche espansive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze è stata spesa una massa di quattrini senza precedenti e abbiamo fatto bene. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto alla Festa dell’ottimismo 2021 del quotidiano “Il Foglio” a Firenze. “Diversi Paesi hanno speso in modo consistente per far fronte alla crisi” e poi sono arrivati il Next generation Eu e prima ancora il Sure. “Abbiamo sbagliato? Penso di no”, ha detto Gentiloni, segnalando “il ritmo di rimbalzo delle nostre economie”. Tuttora la commissione raccomanda politiche economiche espansive per quanto “moderatamente”. Di certo, ha detto Gentiloni, “il fatto che il debito sia al livello in cui è non può essere ignorato”, tanto più in Italia. “Questo non significa il ritorno in attualità delle regole del patto di stabilità così come sono”, giacché i tassi di riduzione del debito si sono resi inapplicabili negli ultimi anni, “figuriamoci con i livelli attuali”. La riduzione del deficit, ha detto il commissario, sarà rapida e accentuata e nella media dell’eurozona tornerà al di sotto del 3 per cento. Quella del debito sarà più contenuta. (segue) (Res)