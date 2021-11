Lombardia: Fontana, chiusura edizioni notturne Tgr difficilmente comprensibile, Rai trovi alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La tgr ha dimostrato di essere un punto di riferimento del servizio pubblico per attenzione ai territori e completezza ed equilibrio informativo. Un ruolo reso ancora più evidente in questi due ultimi anni così difficili e così segnati dal rumore delle false notizie. L’informazione locale non può essere impoverita e la chiusura delle edizioni notturne è un segnale difficilmente comprensibile. Confido che la Rai sappia trovare una soluzione che vada oltre il semplice taglio delle edizioni notturne dei tg regionali, mantenendo questi necessari spazi di informazione in un quadro di maggiore sostenibilità”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commentando la decisione della Rai di cancellare le edizioni notturne della Tgr. (Com)