M5S: Di Maio, può tornare prima forza del Paese ma deve interpretare spinta ecologista

20 luglio 2021

- Il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di raggiungere il 20 per cento che, ad oggi, è la soglia della prima forza politica del Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla ”Festa dell’ottimismo 2021″, organizzata a Firenze dal quotidiano “Il Foglio”. "Attualmente ci sono quattro forze politiche in tre punti percentuali. Il M5S, se avrà uno scatto di reni, avrà anche l'opportunità di mirare a un 20 per cento che è oggi la soglia della prima forza politica. Può essere anche la prima forza politica della coalizione progressista, ma ha bisogno di capire che può interpretare la spinta ecologista. C'è una grande coscienza ecologista in Europa che spinge le forze politiche ad assumere scelte coraggiose sul tema del clima", ha osservato Di Maio. "Il M5S ha l'opportunità di diventare la forza ecologista principale in Italia. Transizione ecologica significa che abbiamo bisogno di un tempo sostenibile da dare alle aziende per mettersi in regola con la nuova era", ha aggiunto. (Res)