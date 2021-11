Germania: Gentiloni, Scholz ha grande pratica di negoziato e compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro cancelliere tedesco Olaf Scholz è persona competente con grande pratica di negoziato e di compromesso. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto alla Festa dell’ottimismo 2021 del quotidiano “Il Foglio” a Firenze. In Europa c’è oramai una “consapevolezza comune dei problemi tra i governi. La consapevolezza che “servono regole più realistiche per la riduzione del debito” e per gli investimenti per le transizioni. “Quello che non è condiviso è come farlo”, ha detto Gentiloni. “La Germania in questo contesto avrà ruolo cruciale”, ha continuato, aggiungendo che “i tedeschi prendono sul serio i programmi di governo” che sono “veri e propri contratti”. Gentiloni ritiene che ci siano da parte di Berlino “aperture sul patto di stabilità”. “Scholz ha fatto un capolavoro” nel vincere le elezioni e nel formare il governo di coalizione, basato “sul non pretendere di fare il contrario della parte politica che ti candidavi a sostituire” e “sul rispetto”. “E’ stata la parola chiave della sua campagna elettorale. Il modo in cui la sinistra esce, si direbbe in Italia, dalla Ztl. Rispetto per chi fa lavori diversi, chi non ha due lauree, rispetto per le persone che sono fondamentali per far funzionare le nostre società”, ha spiegato il commissario. (Res)