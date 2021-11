Covid: Berlusconi, inaccettabile che imprudenza di alcuni metta in pericolo intera collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Le nuove varianti di questa terribile malattia sono molto pericolose, potrebbero causare molte vittime e mettere ancora in difficoltà il sistema sanitario. Gli unici strumenti che abbiamo per evitarlo sono il vaccino e il rispetto rigoroso delle norme di prudenza. Non è assolutamente accettabile che l’imprudenza di alcuni, con l’irrazionale rifiuto del vaccino, metta in pericolo l’intera collettività". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando i capigruppo, il coordinatore nazionale e Forza Italia giovani, a villa Gernetto. "Quello di mettere in pericolo la salute degli altri non è un diritto di libertà - ha aggiunto l'ex premier -. Non è un diritto di libertà quello di paralizzare le nostre città impedendo ai commercianti di lavorare e alla gente di muoversi. Certo, il dissenso è legittimo, è fondamentale in una democrazia, deve essere certamente tutelato, ma deve manifestarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza degli altri. Come vi ho già detto, noi siamo stati i primi promotori delle scelte adottate dal governo, dall’anticipo della terza dose di vaccino fino al rafforzamento del green pass, che io preferirei si chiamasse in italiano 'certificato sanitario'". (Rin)