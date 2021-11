Spagna: Abertis in prima linea in big data e attuazione zone basse emissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con Yunex Traffic (società di Siemens) fornisce dati predittivi per il traffico e l'inquinamento, aiutando i manager delle città ad attuare la giusta strategia di qualità dell'aria, come già fanno nelle Zbe di Londra, Birmingham o Manchester. Abertis promuove, inoltre, anche il programma "Road Tech", in cui affronta la sfida della mobilità futura attraverso l'applicazione dei progressi tecnologici nelle infrastrutture. Il gruppo sta lavorando su progetti di autostrade intelligenti per aprire la strada a veicoli elettrici, connessi e autonomi, poiché senza infrastrutture tecnologiche la loro viabilità è impossibile. In collaborazione con le amministrazioni dei Paesi in cui gestisce le strade, l'azienda sta anche eliminando le barriere di pedaggio, introducendo nuovi metodi di pagamento che riducono la congestione, il consumo di carburante e le emissioni dei veicoli, poiché gli utenti non devono fermarsi alle barriere. (segue) (Spm)