Spagna: Abertis in prima linea in big data e attuazione zone basse emissioni (3)

- Abertis si è impegnata, inoltre, a dotare tutte le concessioni del gruppo in ogni Paese di punti di ricarica per veicoli elettrici. In Francia, ad esempio, installerà più di 250 punti di ricarica elettrica nel medio termine e il governo francese prevede di raggiungere fino a 100 mila punti in tutto il Paese, mentre in Italia sta lavorando per avere tutta la sua rete coperta da punti di ricarica elettrica entro il 2025. Fonti di Abertis consultate da "Abc" hanno spiegato che l'azienda si è posta la sfida di utilizzare il minimo di materie prime e il massimo di materiali riciclabili all'inizio del ciclo di manutenzione delle sue infrastrutture, in modo che tutti i rifiuti generati siano adeguatamente riciclati con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio. (Spm)