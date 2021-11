Italia-Francia: Di Maio, alle elezioni presidenziali voterei Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Se potesse votare alle elezioni presidenziali francesi, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio sceglierebbe il presidente uscente Emmanuel Macron. Lo ha dichiarato egli stesso durante un'intervista in occasione della Festa dell'ottimismo del quotidiano "Il Foglio". "Non voglio interferire, ma ci mancherebbe altro", ha risposto il titolare della Farnesina a una domanda in merito, ricordando il contributo di Parigi "all'importante risultato" del piano Next generation Eu. Di Maio ha parlato anche del Trattato del Quirinale firmato questa settimana a Roma, definendolo "una grande opportunità per Italia e Francia, ma anche per l'Europa", in particolare per il dossier della gestione dei flussi migratori. L'Italia, ha ricordato il ministro, è il primo Paese per movimenti primari dei migranti, la Francia per movimenti secondari. "Lavoreremo insieme su questo tema, così come su quello del Patto di stabilità e crescita", ha aggiunto Di Maio evidenziando in particolare la clausola del Trattato che prevede ogni tre mesi la partecipazione di un ministro italiano al Consiglio dei ministri francesi e viceversa. (Res)