Roma: controlli antidroga, 10 persone arrestate e 21 kg di stupefacente sequestrati (2)

- Una fiorente attività di spaccio messa in atto invece da un giovane presso la sua abitazione nel quartiere del Quadraro Vecchio. Diversi i servizi di monitoraggio dei poliziotti del commissariato Tuscolano, il continuo andirivieni di persone e l'individuazione dell'appartamento hanno consentito agli investigatori, con un escamotage, di entrare in casa. Una volta identificato, un romano di 29 anni, è scattata la perquisizione: all'interno di un borsello gli investigatori hanno rinvenuto un sasso di cocaina del peso di 40 grammi dal quale avrebbe ricavato 1000 dosi , 87 grammi di "fumo", materiale per il confezionamento e 4.795 euro in contanti. Arrestato e convalidato l'arresto in direttissima, l'uomo, su disposizione dell'Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione. Possessore di reddito di cittadinanza, gli agenti hanno fatto richiesta all'Autorità giudiziaria e all'Inps per la sospensione del relativo assegno. (segue) (Rer)