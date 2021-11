Roma: controlli antidroga, 10 persone arrestate e 21 kg di stupefacente sequestrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha mostrato un involucro termosaldato contenente cocaina ma i clienti questa volta erano gli agenti in borghese del commissariato Porta Maggiore. Immediatamente bloccato, un 32enne della Guinea, che trovato con 3 involucri contenenti della cocaina, è stato arrestato. Gli investigatori del commissariato Romanina, invece, durante il controllo del territorio hanno arrestato un romano di 39 anni: era stato notato a bordo di un veicolo che procedeva velocemente svicolando il traffico veicolare e, insospettiti hanno deciso di controllarlo. L'uomo si è mostrato molto agitato e, all'atto del controllo, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish suddivisi in 6 involucri pronti per la cessione e 840 euro in contanti, Il tutto sequestrato penalmente. E sono stati gli agenti del IV distretto San Basilio, che in una nota piazza di spaccio, hanno arrestato un 36enne etiope. Appostati, hanno notato 2 persone chinarsi nei pressi di alcune aiuole condominiali e prendere qualcosa per poi scambiarselo tra loro. I poliziotti visto il modus operandi hanno deciso di intervenire riuscendo a fermare il 36enne. Controllato è stato trovato in possesso di 130 euro mentre sotto l'aiuola hanno rinvenuto 47 involucri contenenti cocaina per un totale di 28 grammi e 27 involucri "fumo" per un totale di 37 grammi, il tutto debitamente sequestrato. (segue) (Rer)