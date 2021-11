Roma: controlli antidroga, 10 persone arrestate e 21 kg di stupefacente sequestrati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ponte Milvio, gli investigatori del XV distretto di zona hanno arrestato un romano di 52 anni. Durante un posto di controllo, hanno fermato un'autovettura e il conducente sin da subito si è mostrato nervoso. Approfondito il controllo i poliziotti hanno trovato 20 involucri contenenti 13 grammi di cocaina e 145 euro suddivise in diverse banconote di piccolo taglio. Gli investigatori del commissariato "Celio" hanno notato un uomo a bordo di un'auto procedere molto lentamente per poi fermarsi poco dopo lungo la strada per far salire un uomo che dopo lo scambio di qualcosa è sceso dal veicolo. Fermata la macchina i poliziotti hanno identificato il guidatore, romano di 37 anni, e perquisito è stato trovato con 15 grammi di "polvere bianca" e 85 euro in contanti. (segue) (Rer)