Roma: controlli antidroga, 10 persone arrestate e 21 kg di stupefacente sequestrati (6)

- Infine, sono stati i poliziotti del sesto distretto Casilino ad arrestare un uomo originario dei Castelli Romani ma di fatto domiciliato nella zona di Tor Bella Monaca per spaccio di sostanza stupefacente. In particolare gli investigatori nel transitare in via Giovanni Battista Scorza, hanno notato un giovane camminare lungo il vialetto pedonale, posizione solitamente occupata dai pusher. Decisi a mettere in atto un'attività di monitoraggio, hanno visto giungere a bordo di un'autovettura una donna che, dopo aver parlato con il 40enne, ha scambiato con lui del denaro in cambio di stupefacente e si è allontanata. Fermata e trovata con la dose appena acquistata, le è stata contestata la prevista sanzione amministrativa. Fermato anche il "venditore" che è stato trovato con 4 involucri termosaldati con nastro isolante e una spilletta metallica contenenti cocaina e circa 150 euro in contanti. Portato negli uffici di Casilino, e terminati gli atti, gli agenti hanno avvisato il Pubblico ministero di turno che ha disposto per lui la misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Rer)