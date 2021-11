Giustizia: Cartabia, riduzione durata processi tra le priorità del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno che il governo si è assunto nei confronti dell'Europa è quello di ridurre la durata dei processi e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci siamo impegnati a ridurre del 40 per cento la durata del processo civile in cinque anni e del 25 per cento la durata del processo penale in cinque anni. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervista in apertura dei lavori della " Festa dell'ottimismo 2021", organizzata a Firenze dal quotidiano "Il Foglio". "Lo stiamo facendo attraverso gli investimenti e con interventi di organizzazione e digitalizzazione e con tre riforme già messe in atto: questi interventi devono nutrire la fiducia anche tra gli operatori economici che mi auguro possano cogliere presto un cambio di passo nel nostro Paese", ha detto Cartabia, aggiungendo di aver percepito durante il suo recente viaggio negli Stati Uniti una "curiosità piena di aspettative" e di "ammirazione" da parte sia delle istituzioni sia degli operatori economici e finanziari verso ciò l'azione del governo in materia di giustizia. "In nove mesi sono state approvate dal parlamento tre riforme: quella del processo penale, quella del processo civile e quella della crisi d'impresa, ma soprattutto c'è stata una grande trasformazione nell'organizzazione del sistema della giustizia", ha aggiunto la Guardasigilli. (Rin)