Regno Unito: ministro Salute, mascherine contro il Covid in negozi e su trasporti pubblici da martedì

- Nel Regno Unito le mascherine dovrebbero diventare obbligatorie per contenere la diffusione del coronavirus da martedì. Lo ha dichiarato all’emittente “Sky News” il ministro della Salute britannico, Sajid Javid. Questi ha spiegato che l’obbligatorietà varrà nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, ma non varrà per i pub e i ristoranti. Javid si è anche augurato che le nuove misure siano “temporanee” e che il governo possa rimuoverle “nel giro di settimane”. Il ministro ha ammesso che la variante Omicron del virus potrebbe mostrarsi resistente ai vaccini ma questo non è ancora detto. “Semplicemente non ne sappiamo ancora abbastanza”, ha spiegato. Javid ha ribadito la necessità che le persone si vaccinino perché “i vaccini funzionano, sono la nostra prima forma di difesa”. (Rel)