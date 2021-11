Libia: esteso fino al primo dicembre il termine per ricevere le tessere elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Commissione elettorale nazionale della Libia (Hnec) ha annunciato l'estensione del termine per la ricezione della tessera elettorale fino a mercoledì primo dicembre. Tale proroga, spiega un comunicato stampa, giunge in considerazione della crescente richiesta delle tessere elettorali (oltre 2 milioni quelle distribuite) e "in considerazione del fatto che alcuni elettori non hanno potuto recarsi alla distribuzione centri". Il comunicato invita tutti i cittadini e le cittadine che si sono iscritti alle liste elettorali e che non hanno ancora ricevuto le loro tessere a recarsi negli appositi seggi al più presto. (Lit)