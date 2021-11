Covid: Lamorgese, domani incontro da remoto con prefetti per predisporre piano su territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani avrò un incontro da remoto con i prefetti, con il capo della Polizia, con i comandanti generali della Guardia di finanza e dei Carabinieri, proprio per predisporre un piano che poi i prefetti in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza possano attuare sui territori. E’ il momento della responsabilità. Se vogliamo vivere anche il periodo natalizio con serenità, dobbiamo fare la nostra parte". Lo ha sottolineato in merito alla variante Omicron il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ospite de "Il caffè della domenica", su Radio24. "Al momento sembra che i vaccini mantengano quella propria forza che finora ci ha salvato. Ancora più importante - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - che la terza dose venga effettuata quanto prima ed è importante anche la massima prudenza da parte dei cittadini, come l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento. Mai come in questo momento dobbiamo essere molto collaborativi. I cittadini si sono comportati più o meno con grande senso di responsabilità". (Rin)