Giustizia: Cartabia, riforma Csm tutelerà indipendenza interna dei giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell'indipendenza della magistratura nel nostro Paese riguarda soprattutto l'autonomia del singolo giudice all'interno della magistratura stessa, ed è in questa direzione che andrà la riforma del Csm su cui il governo sta lavorando. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervista in apertura dei lavori della " Festa dell'ottimismo 2021", organizzata a Firenze dal quotidiano "Il Foglio". "La nostra magistratura ha una forte indipendenza e autonomia dal potere politico, ben diversamente da quanto avviene in Paesi come Polonia e Ungheria dove l'Europa sta intervenendo in modo molto incisivo. Ciò nonostante, il problema nel nostro Paese riguarda l'indipendenza del singolo giudice anche all'interno della magistratura stessa, dal momento che esiste un'indipendenza esterna verso gli altri poteri ma anche una interna di ciascun giudice e ufficio giudiziario, e un lavoro che si sta cercando di rafforzare riguarda appunto la riforma del Csm", ha affermato Cartabia, osservando al contempo che "c'è un grande corpo della magistratura che fa un lavoro straordinario" e non bisogna farsi "abbagliare" da alcuni casi clamorosi pur da stigmatizzare. "Quello che io vedo è che ci sono migliaia di persone operosissime, e sono convinta che la maggiore garanzia per una vera autonomia e indipendenza della magistratura sia l'alta qualità professionale", ha aggiunto. (Rin)