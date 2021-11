Autostrade: chiuso per una notte tratto Civitavecchia sud-Santa Severa verso Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire la rimozione del cantiere relativo alle attività di potenziamento della galleria "Colle Principe nord", in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 1 alle 6 di giovedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Santa Severa Santa Marinella, verso Roma. Lo comunica Autostrade, che in alternativa, consiglia i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con peso fino a 5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, svoltare a sinistra e immettersi sulla Ss1 Aurelia verso Roma, per rientrare sulla A12 allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella. Autostrade fa presente che, sulla Ss1 Aurelia, nel tratto compreso tra Santa Severa Santa Marinella e Civitavecchia sud, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti con peso superiore a 5 tonnellate. Pertanto, i mezzi con peso superiore a 5 tonnellate, dovranno uscire sulla A12 Roma-Tarquinia allo svincolo di Monteromano, percorrere la Ss1 bis Via Aurelia, immettersi sulla Ss675 e seguire le indicazioni per Viterbo-Vetralla, per poi procedere sulla Ss2 Cassia in direzione di Roma. (Rer)