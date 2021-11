Francia: crisi a Guadalupa e Martinica, ministro Lecornu diretto nelle Antille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei territori d’oltremare francese, Sebastien Lecornu, è diretto nelle Antille, dove le proteste generate dall’opposizione all’obbligo vaccinale per i sanitari hanno condotto a violenze. Lo ha confermato il suo ministero. Il viaggio è motivato dalla rapida evoluzione degli eventi. Nella notte tra sabato e domenica c’è stata una relativa calma per le strade ed è stato stabilito un piano d’azione tra il governo di Parigi e i rappresentanti locali su temi che vanno dalla salute, al prezzi dei carburanti, ai trasporti, alla situazione delle fasce più giovani. La visita di Lecornu si svolgerà sullo sfondo delle sue recenti dichiarazioni a proposito dell’apertura a una forma di “autonomia” per Guadalupa. Parlare dell’autonomia di Guadalupa non equivale però a parlare di indipendenza. Lo ha chiarito il ministro stesso oggi. Il governo di Parigi è pronto a discutere della questione dell’autonomia sollevata “da alcuni politici locali”, giacché “non ci sono cattivi dibattiti fintanto che questi servono a risolvere i problemi quotidiani reali del popolo in Guadalupa”, ha detto Lecornu. (Frp)