Giustizia: Cartabia, decreto presunzione innocenza tutela riservatezza ma non intacca trasparenza

- Il decreto legislativo sulla presunzione d'innocenza punta ad introdurre nuove garanzie e a spazi di riservatezza dettate dal mutamento del mondo mediatico, che tuttavia non vanno ad intaccare la trasparenza del processo. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervista in apertura dei lavori della "Festa dell'ottimismo 2021" organizzata a Firenze dal quotidiano "Il Foglio", commentando il decreto approvato dal governo che recepisce la direttiva Ue che impone delle restrizioni alla comunicazione delle autorità giudiziarie. "(Il decreto) collega la garanzia di questo diritto storico con il problema mediatico: questo perché, nonostante le garanzie giuridiche già esistenti da tempo, è cambiato il contesto, con la sola notizia di indagine che viene pubblicata sulla stampa che può pregiudicare il principio secondo cui una persona non è da considerarsi colpevole fino alla pronuncia della sentenza di condanna. Ciò non vuol dire che non serva parlare delle indagini, anzi è importantissimo che rimanga la trasparenza, ma che si preservino degli spazi di riservatezza così come avviene nel processo", ha aggiunto Cartabia. (Rin)