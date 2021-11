Libia: ministra Esteri Mangoush, “niente incontri con la Corte penale internazionale senza autorizzazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia, Najla el Mangoush, ha invitato la missione libica presso la Corte penale internazionale (Cpi) e l'ambasciata libica all'Aia a non comunicare con “con soggetti esterni al ministero”. La titolare della diplomazia libica ha precisato in una lettera che il dicastero degli Affari esteri è l’unica parte intitolata a seguire i casi esteri dinanzi alla Cpi, avvertendo che non sono consentite visite o incontri con esponenti della Corte senza previa autorizzazione. Vale la pena ricordare che la procura della Cpi ha spiccato un mandato di cattura per Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi, candidato alle elezioni presidenziali che dovrebbero tenersi il 24 dicembre. La corsa di Saif Gheddafi alle consultazioni di fine anno è attualmente oggetto di una contesa legale dagli esiti ancora incerti.(Lit)